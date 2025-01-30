В Кремле выразили соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в США

На борту самолета Bombardier CRJ700, потерпевшего крушение в Вашингтоне, находились российские граждане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив соболезнования родственникам погибших.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким наших сограждан, которые погибли в этой авиакатастрофе», - заявил Песков.

Спикер Кремля добавил, что по факту трагедии никаких контактов с властями США Москва проводить не планирует.

Авиакатастрофа произошла возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Выживших не обнаружено. Установлено, что на борту находилась призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская вместе с учениками.