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В США пассажирский самолет упал в реку после столкновения с вертолетом

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Сергей Лебедев 2025-01-30 06:26:47
© Фото: Huberton, X © Видео: Huberton, X

Сегодня около десяти часов вечера по местному времени возле вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Министерства обороны и Федерального управления гражданской авиации США.

Отмечается, что происшествие случилось, когда борт, следовавший из города Уичито в Канзасе, заходил на посадку. По информации пожарной службы округа Колумбия, после столкновения самолет упал в реку Потомак.

Сейчас ведется спасательная операция. Отмечается, что на борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

В Белом доме уже сообщили, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.

#сша #Вашингтон #авиакатастрофа #столкновение #black hawk #Bombardier
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