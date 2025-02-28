В Ватикане заявили о резком ухудшении здоровья Папы римского Франциска

В Ватикане сообщил об ухудшении состояния здоровья Папы римского Франциска. Уточняется, что он перенес бронхоспазм и ему потребовалась искусственная вентиляция легких.

«Бронхоспазм привел к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвазивную искусственную вентиляцию легких», - сообщила служба печати Святого престола.

С 14 февраля 88-летний понтифик находится на госпитализации, у него обнаружили двустороннее воспаление легких. Как сообщала пресс-служба Ватикана 19 февраля, инфекция также привела к появлению у него бронхиальной астмы. Компьютерная томография подтвердила наличие двусторонней пневмонии. Также ему проводили переливание крови.

Затем появлялись сведения об улучшении здоровья главы Римско-католической церкви. Но вместе с этим Швейцарской гвардии пришлось опровергать слухи о репетиции его похорон.