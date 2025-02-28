МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ватикане заявили о резком ухудшении здоровья Папы римского Франциска

Папа Римский Франциск перенес бронхоспазм, ему сделали искусственную вентиляцию легких.
Марина Крижановская 2025-02-28 23:38:45
© Фото: Keystone Press Agency Globallookpress

В Ватикане сообщил об ухудшении состояния здоровья Папы римского Франциска. Уточняется, что он перенес бронхоспазм и ему потребовалась искусственная вентиляция легких.

«Бронхоспазм привел к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвазивную искусственную вентиляцию легких», - сообщила служба печати Святого престола.

С 14 февраля 88-летний понтифик находится на госпитализации, у него обнаружили двустороннее воспаление легких. Как сообщала пресс-служба Ватикана 19 февраля, инфекция также привела к появлению у него бронхиальной астмы. Компьютерная томография подтвердила наличие двусторонней пневмонии. Также ему проводили переливание крови.

Затем появлялись сведения об улучшении здоровья главы Римско-католической церкви. Но вместе с этим Швейцарской гвардии пришлось опровергать слухи о репетиции его похорон. 

#в стране и мире #Ватикан #здоровье #Папа Римский Франциск #болезнь #ухудшение самочувствия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 