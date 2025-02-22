Находящемуся в критическом состоянии Папе Римскому сделали переливание крови

Госпитализированному с пневмонией Папе Римскому Франциску сделали переливание крови, сообщили в пресс-службе Ватикана. Ранее он перенес респираторный приступ.

«Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, поэтому, как вчера было заявлено, понтифик находится в зоне риска», - говорится в сообщении службы печати Святого престола.

Так, состояние понтифика хуже, чем вчера. Снижение количества тромбоцитов в крови вызвало необходимость переливание, добавили в пресс-службе. Тем не менее Папа Франциск находится в сознании и провел сегодняшний день в кресле, а не лежа.

Напомним, на этой неделе 88-летний Папа Римский попал в больницу с двусторонней пневмонией. Для борьбы с болезнью ему назначили антибиотики, однако лечение осложняется многими факторами. Несмотря на сложное состояние сообщалось о хорошем расположении духа понтифика.