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Швейцарская гвардия опровергла слухи о репетиции похорон папы римского

Личная охрана главы католической церкви работает в обычном режиме, комендантский час в Ватикане не вводился.
Ирина Егорова 2025-02-20 05:36:54
© Фото: Massimo Valicchia, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Швейцарская гвардия, личная охрана папы римского, опровергла информацию о якобы подготовке к похоронам главы католической церкви, передает газета Blick. По информации издания, сотрудники гвардии работают в штатном режиме, задачи по охране понтифика выполняются в прежнем объеме.

Ранее появилась информация, что швейцарская гвардия начала репетицию похорон Папы, также сообщалось о введении в Ватикане комендантского часа.

Ранее стало известно о госпитализации папы римского Франциска с двусторонней пневмонией. Его состояние ухудшается, речи о скором выздоровлении пока не идет, считают врачи. Уточняется, что состояние здоровья и лечение осложняется инфекцией. Сам 88-летний Франциск находится в хорошем расположении духа, он попросил всех помолиться о его здоровье. 

Франциск выступает за мирное разрешение конфликта на Украине и Ближнем Востоке, призывая стороны к диалогу. Как заявлял он ранее, Украине следует «поднять белый флаг» и согласиться на мирные переговоры при посредничестве мировых держав.

#репетиция #здоровье #Папа Римский Франциск #похороны #пневмония #слухи #комендантский час #швейцарская гвардия
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