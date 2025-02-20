Швейцарская гвардия опровергла слухи о репетиции похорон папы римского

Швейцарская гвардия, личная охрана папы римского, опровергла информацию о якобы подготовке к похоронам главы католической церкви, передает газета Blick. По информации издания, сотрудники гвардии работают в штатном режиме, задачи по охране понтифика выполняются в прежнем объеме.

Ранее появилась информация, что швейцарская гвардия начала репетицию похорон Папы, также сообщалось о введении в Ватикане комендантского часа.

Ранее стало известно о госпитализации папы римского Франциска с двусторонней пневмонией. Его состояние ухудшается, речи о скором выздоровлении пока не идет, считают врачи. Уточняется, что состояние здоровья и лечение осложняется инфекцией. Сам 88-летний Франциск находится в хорошем расположении духа, он попросил всех помолиться о его здоровье.

Франциск выступает за мирное разрешение конфликта на Украине и Ближнем Востоке, призывая стороны к диалогу. Как заявлял он ранее, Украине следует «поднять белый флаг» и согласиться на мирные переговоры при посредничестве мировых держав.