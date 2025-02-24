Глава фракции СДПГ Мютцених после выборов заявил об уходе с поста

После поражения на досрочных парламентских выборах в Германии председатель фракции СДПГ (Социал-демократической партии Германии) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил о своем уходе в отставку.

Как сообщил немецкий журнал Der Spiegel, он подготовил письмо к членам фракции, в котором отметил, что настал момент уступить место молодому поколению, а также предложил на свой пост кандидатуру Ларса Клингбайля.

В настоящее время Клингбайль является сопредседателем Социал-демократической партии Германии. В день проведения выборов он сказал о пришедшем времени для «кадровой перезагрузки».

По предварительным данным, СДПГ набрала только 16% голосов, что на треть меньше результата 2021 года. Партия действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла только третье место.

В лидеры выбился консервативный блок ХДС/ХСС. Второе место впервые в истории Германии занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ). Консервативный блок набрал 29% голосов, АдГ - 19,5%.

Избирательные участки открылись в 08:00 (10:00 по московскому времени). Правом голоса в стране обладают 59,2 миллиона человек.