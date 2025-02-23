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Партия Шольца провалилась на выборах в Бундестаг, заняв третье место

Второе место, впервые в истории ФРГ, заняла партия «Альтернатива для Германии», набравшая 19,5% голосов избирателей.
Елизавета Кондрикова 2025-02-23 20:30:41
© Фото: IMAGO, Christian Spicker Globallookpress

Партия канцлера Германии Олафа Шольца - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - провалилась на досрочных выборах в Бундестаг, заняв третье место, свидетельствуют данные экзитполов.

По сообщению телеканала ARD, лидирует на голосовании консервативный блок ХДС/ХСС. Отмечается, что второе место, впервые в истории страны, занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Так, предварительно, консервативный блок набрал 29% голосов немцев, АдГ - 19,5%. У партии Шольца - 16% голосов избирателей.

Сообщается, что к данному моменту избирательные участки в стране закрылись. Они работали с 10:00 до 20:00 (по московскому времени).

Напомним, сегодня, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные выборы в парламент. По официальным данным, правом голоса в ФРГ обладают 59,2 млн человек. Социологические опросы до выборов прогнозировали ту же картину, что и показывают данные экзитполов - победу блока ХДС/ХСС.

#Германия #Бундестаг #сдпг #Олаф Шольц #Парламент #Досрочные выборы
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