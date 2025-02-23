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В Германии пройдут досрочные парламентские выборы

Первые данные экзитполов СМИ начнут публиковать сразу после закрытия избирательных участков, предварительные итоги выборов огласят в ночь на понедельник.
Ян Брацкий 2025-02-23 01:13:33
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press

Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии в это воскресенье. Многие политологи и эксперты называют это голосование судьбоносным. Итоги выборов определят внешнюю политику Берлина на ближайшие годы, в том числе, в отношении России.

Избирательные участки откроются в 08:00 (10:00 мск) и будут работать до 18:00 (20:00 мск). Первые данные экзитполов телеканалы ARD и ZDF начнут публиковать в прямом эфире сразу после закрытия участков. Предварительные итоги выборов, как ожидается, появятся в ночь на понедельник.

После выборов партия-победитель начнет коалиционные переговоры с конкурентами. Процесс формирования правительства Германии после последних выборов в 2021 году затянулся на два месяца. В этот раз ситуация намного сложнее и кабмин в его окончательном виде может сформироваться намного позже.

Согласно социологическим опросам, главный кандидат на победу - консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. За них готовы проголосовать до 30% немцев. Второе место опросы прочат «Альтернативе для Германии», которая может заручиться поддержкой 20-22% голосов. К слову, это вдвое больше, чем на предыдущих выборах. Социал-демократы, с предполагаемым результатом в 15%, займут третью позицию, растеряв с 2021 года треть своих избирателей. Сложные внутрипартийные отношения в Германии делают непростыми коалиционные переговоры, отмечают эксперты.

Неясными остаются и перспективы германо-российских отношений. Один из главных кандидатов на пост канцлера ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц неоднократно позволял себе агрессивную риторику в адрес Москвы. Тогда как его оппонент, второй наиболее вероятный кандидат на пост главы правительства Алиса Вайдель от «Альтернативы для Германии», заявляла о решимости прекратить санкционную политику в отношении России и наладить с ней нормальные отношения.

#Выборы #Германия #голосование #Бундестаг #ХДС/ХСС #АДГ
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