В Германии открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах. Избиратели отдадут свой голос за кандидатов в парламент и сами партии из земельного списка.

Уточняется, что участки для голосования открылись ровно в 8 утра по местному времени и будут работать ближайшие 10 часов. После их закрытия опубликуют первые результаты выборов.

С 10 февраля свой выбор в пользу одного из кандидатов в парламент ФРГ могли отдать те, то голосовал по почте. Такой возможностью воспользовалась экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

По официальным данным, правом голоса в ФРГ обладают 59,2 млн человек.

Ранее в разговоре со «Звездой» немецкий политолог Грегор Шпицен сказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц покидает пост с личным рейтингом в пределах 22-23. По его словам, в новейшей истории Германии с таким рейтингом к следующим выборам не подходил ни один из канцлеров.