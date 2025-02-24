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Вручение наград и ключей от квартир: как ВС РФ встретили 23 февраля

Министр обороны Андрей Белоусов и его заместители - Юнус-Бек Евкуров и Анна Цивилева вручили военнослужащим ВС РФ госнаграды и ключи от новых квартир, а юнармейцы и школьники поучаствовали в передаче автомобилей ветеранам СВО.
Дарина Криц Михаил Плахотник 2025-02-24 02:38:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для нашей страны 23-е февраля - День защитника Отечества - праздник особенный, и символизирует героическую историю тех, кто в разные времена сражался за Родину. По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, сегодня эту подлинную отвагу и мужество демонстрируют участники СВО.

Он отметил, что сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом, и от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны.

В канун праздника бойцы, которые особо отличились в зоне проведения спецоперации, получили из рук министра высшие государственные награды - «Золотые Звезды» Героев России. Но большинство из них скромно уверяют, что это не их личная заслуга, а общая. Свои заслуженные награды получают и те, кто временно выбыл из строя - всю неделю в военных госпиталях награждали особо отличившихся бойцов.

Одну из «Золотых Звезд» получил гвардии капитан Дмитрий Авдонин. На передовой он с первых дней спецоперации. В марте 2024 года его группа должна была занять опорный пункт и удерживать его три дня, но операция растянулась на 43 дня. У войны свои правила.

Государственные награды военнослужащим Воздушно-десантных войск и Черноморского флота вручил и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. А замглавы МО РФ Анна Цивилева накануне праздника выдала ключи от новых квартир семьям военных в Московской области.

Новое жилье - значит, впереди новые приятные заботы для жен бойцов, пока их мужья защищают Родину. Елена - жена офицера, который сейчас находится в зоне СВО. Когда он вернется, его ждет сюрприз - огромная квартира, в которой теперь будет жить вся их большая семья.

«Четырехкомнатная квартира, 95 "квадратов", большая. Как раз для большой нашей дружной семьи. Наша семья - это шесть человек», - рассказала супруга офицера Елена Кондратьева.

Там же, в Московской области, юнармейцы, школьники приняли участие в другом важном мероприятии - передаче ветеранам СВО специально подготовленных автомобилей.

Но силы солдатам и офицерам в эти дни дают не только надежный тыл, семья и поддержка государства, но и вера. Сами бойцы уверяют: без нее на передовой  сложно. Уже традиционная молитва о Победе наших воинов прошла в парке «Патриот». 

Молебен во славу российского воинства в Главном храме Вооруженных Сил РФ - безусловно, о тех, кто делал победу такой неотвратимой в прошлом, о тех кто прямо сейчас делает ее возможной на линии боевого соприкосновения. И, конечно же, о тех, кому только предстоит взять в руки оружие, чтобы защитить свою Родину, свою семью, свой дом.

#армия #23 февраля #День защитника Отечества #вручение наград #Спецавтомобили #СВО #вручение ключей
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