Евкуров вручил Звезду Героя бойцу СВО за удержание рубежа обороны

Капитану 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Дмитрию Авдонину вручили Звезду Героя России за удержание в течение более месяца рубежа обороны в зоне спецоперации. Он получил награду в торжественной обстановке из рук заместителя Министра обороны РФ генерала армии Юнус-Бека Евкурова в городском театре Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, а также публикует видеозапись с награждения.

Отмечается, что Дмитрий Авдонин находился на передовой с первых дней спецоперации и ранее уже был награжден медалью Жукова.

По сообщению Минобороны РФ, в марте 2024 года группа под его командованием выдвинулась на трое суток к опорному пункту для смены штурмовой группы и удержания занятого района, однако в итоге выполнение боевой задачи растянулось на 43 дня.

В ходе движения группу Авдонина обнаружили украинские националисты и открыли по ней огонь, а ночью попытались подобраться к нашим позициям. В этот момент Дмитрий вышел из укрытия и пошел в атаку - потери противника составили пять боевиков.

После этого ВСУ отрезали все пути отхода и подхода к опорному пункту. При проведении работ по разминированию отхода Авдонин получил тяжелое ранение, наступив на мину «Лепесток», но тем не менее героически продолжил руководство обороной. Именно благодаря его бесстрашию и героизму пятеро раненых десантников были спасены.

«Хочется сказать огромное спасибо за самоотверженный, ратный труд нашим войнам, всем, кто сегодня на первой линии, всем, кто обеспечивает и помогает, всем, кто в тылу делает все возможное и невозможное для нашей победы!», - отметил в своей речи Евкуров, также поздравив бойцов с предстоящим 23 февраля.

Также в преддверии Дня Защитника Отечества генерал армии вручил ордена Мужества, Георгиевский крест IV степени, медали «За храбрость», «За спасение погибавших», Жукова и Ушакова военнослужащим ВДВ и Черноморского флота за проявленные мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО.

Напомним, на этой неделе Юнус-Бек Евкуров также отметил наградами участникам спецоперации в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко и поблагодарил их за службу и подвиги.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.