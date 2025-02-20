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Цивилева вручила семьям военных ключи от квартир в Балашихе

Замминистра обороны лично осмотрела квартиры.
2025-02-20 07:23:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила семьям военных ключи от служебных и собственных квартир. Новые дома построили в подмосковной Балашихе.

Этим поддержка со стороны Минобороны не ограничивается. Во время круглого стола с Анной Цивилевой семьи обсудили военную ипотеку, устройство детей в сады и школы, участие в дополнительных программах, которые для военнослужащих создали в ведомстве.

Кроме того, замминистра российского оборонного ведомства лично осмотрела квартиры и сделала некоторые замечания.

«Мы сделаем адаптацию - почему? Потому что вы видите проемы - они не очень позволяют провести коляски», - сказала Цивилева.

Жилье, которое предоставляют военным, уже с отделкой. В ближайшее время семьи начнут обустраиваться.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Московская область #квартиры #Балашиха #жилье для военных #Анна Цивилева
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