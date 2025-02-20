Цивилева вручила семьям военных ключи от квартир в Балашихе

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила семьям военных ключи от служебных и собственных квартир. Новые дома построили в подмосковной Балашихе.

Этим поддержка со стороны Минобороны не ограничивается. Во время круглого стола с Анной Цивилевой семьи обсудили военную ипотеку, устройство детей в сады и школы, участие в дополнительных программах, которые для военнослужащих создали в ведомстве.

Кроме того, замминистра российского оборонного ведомства лично осмотрела квартиры и сделала некоторые замечания.

«Мы сделаем адаптацию - почему? Потому что вы видите проемы - они не очень позволяют провести коляски», - сказала Цивилева.

Жилье, которое предоставляют военным, уже с отделкой. В ближайшее время семьи начнут обустраиваться.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.