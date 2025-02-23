МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

До рекорда Гретцки Овечкину осталось 13 шайб

Чтобы побить рекорд канадца Гретцки нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» осталось забить 13 голов.
Дарина Криц 2025-02-23 23:25:39
© Фото: Randy LitzingerIcon Sportswire Global Look Press

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин еще на две шайбы приблизился к рекорду канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, ему осталось забросить всего 13 голов.

В воскресенье, 23 февраля, в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил 880-ю и 881-ю шайбы в Национальной хоккейной лиге.

Россиянин занимает второе место в истории НХЛ, в настоящее время на его счету 881 шайба в 1467 играх.

За текущий месяц Александр Овечкин забил несколько шайб: 2 февраля в матче против «Виннипег Джетс», 5 февраля против «Флориды» и 7 февраля 879-й гол был забит во время встречи с «Филадельфией».

#в стране и мире #Хоккей #НХЛ #рекорд #Александр Овечкин #Вашингтон Кэпиталз #Уэйн Гретцки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 