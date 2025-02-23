До рекорда Гретцки Овечкину осталось 13 шайб

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин еще на две шайбы приблизился к рекорду канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, ему осталось забросить всего 13 голов.

В воскресенье, 23 февраля, в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил 880-ю и 881-ю шайбы в Национальной хоккейной лиге.

Россиянин занимает второе место в истории НХЛ, в настоящее время на его счету 881 шайба в 1467 играх.

За текущий месяц Александр Овечкин забил несколько шайб: 2 февраля в матче против «Виннипег Джетс», 5 февраля против «Флориды» и 7 февраля 879-й гол был забит во время встречи с «Филадельфией».