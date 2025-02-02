Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на один гол, забив 877-ю шайбу

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал на один гол ближе к тому, чтобы стать первым в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Теперь он отстает от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки только на 17 голов.

В матче первенства против «Виннипег Джетс» он забросил шайбу, чем довел общее число своих голов в чемпионатах до 877. Гретцки, который является рекордсменом лиги, забил 894 гола в 1487 матчах.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал 39-летнего Александра Овечкина великим игроком. Он сказал об этом во время митинга для политических сторонников, которых проходил в спортивном центре Capital One Arena - на домашней площадке команды, цвета которой защищает российских хоккеист.