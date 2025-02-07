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Овечкин еще на шаг приблизился к «вечному» рекорду Гретцки

Занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Александр Овечкин довел общее число своих голов в чемпионатах до 879.
Ян Брацкий 2025-02-07 06:57:42
© Фото: Gerry AngusIcon Sportswire via www.imago-images.de Global Look Press

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает переписывать историю Национальной хоккейной лиги. Форвард отличился в четвертом матче подряд и сократил свое отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 15 шайб.

Свидетелями этого стали несколько тысяч болельщиков на матче «Вашингтона» против «Филадельфии», который закончился для команды 39-летнего россиянина победой со счетом 4:3.

Таким образом, в активе Александра уже 879 голов, а рекордсменом лиги пока остается легендарный Гретцки, забросивших за карьеру 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что когда отставание от рекорда составит четыре шайбы, знаменитый канадец начнет посещать игры «Вашингтона», чтобы историческое событие произошло у него на глазах.

#Спорт #НХЛ #рекорд #овечкин #Вашингтон Кэпиталз #Гретцки
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