МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Овечкин до 16 шайб сократил отставание от Гретцки

Рекордсменом по результативности в НХЛ пока остается канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в 1487 матчах лиги.
Ян Брацкий 2025-02-05 06:13:41
© Фото: Mark GoldmanIcon Sportswire via www.imago-images.de Global Look Press

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» и форвард российской сборной по хоккею Александр Овечкин забросил 878 шайбу в своей заокеанской карьере и до 16 голов сократил отставание от «вечного» рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Очередную шайбу Александр записал в свой актив в домашней игре против «Флориды». Хозяева победили со счетом 6:3, жирную точку в этой игре поставил россиянин, забросив в ворота «Пантер» на последней секунде встречи.

Александр Овечкин не только забрасывает шайбы, но и регулярно оформляет результативные передачи, входя в топ-10 лиги по этому показателю.

Овечкин стал шестым игроком в истории спорта, забившим 700 голов и сделавшим 700 передач. До него подобный результат был у Уэйна Гретцки, Яромира Ягра, Горди Хоу, Марселя Дионна и Фила Эспозито.

#Спорт #Хоккей #НХЛ #овечкин #Вашингтон Кэпиталз #Гретцки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 