Овечкин до 16 шайб сократил отставание от Гретцки

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» и форвард российской сборной по хоккею Александр Овечкин забросил 878 шайбу в своей заокеанской карьере и до 16 голов сократил отставание от «вечного» рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Очередную шайбу Александр записал в свой актив в домашней игре против «Флориды». Хозяева победили со счетом 6:3, жирную точку в этой игре поставил россиянин, забросив в ворота «Пантер» на последней секунде встречи.

Александр Овечкин не только забрасывает шайбы, но и регулярно оформляет результативные передачи, входя в топ-10 лиги по этому показателю.

Овечкин стал шестым игроком в истории спорта, забившим 700 голов и сделавшим 700 передач. До него подобный результат был у Уэйна Гретцки, Яромира Ягра, Горди Хоу, Марселя Дионна и Фила Эспозито.