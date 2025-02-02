Welt am Sonntag: совершивший наезд в Магдебурге был дееспособным

Совершивший в декабре прошлого года наезд на толпу в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, был в состоянии вменяемости, он мог контролировать ситуацию. К соответствующему выводу пришла прокуратура Наумбурга, сообщает местное издание Welt am Sonntag.

«Следственный комитет в земельном парламенте должен расследовать нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Полученные на данный момент данные указывают на фатальные ошибки властей, и на тот факт, что Талеб аль-Абдулмохсен был "способен контролировать"», - уточнили репортеры издания.

Предварительные данные говорят о том, что наезд на толпу местных жителей был намеренно спланирован. Специалисты считают, что подозреваемый не был недееспособным

Напомним, инцидент произошел 20 декабря во время рождественской ярмарки в Магдебурге. Тогда от столкновения с транспортным средством по меньшей мере четыре человека. 21 декабря издание Berliner Zeitung указало, что террорист оказался беглым работорговцем из Саудовской Аравии, которого не выдала Германия.

Мужчина 1974 года рождения арендовал автомобиль, чтобы врезаться в толпу. Позже в машине нашли его завещание.