Welt: теракт в Магдебурге совершил уроженец Саудовской Аравии

Наезд автомобиля в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге совершил уроженец Саудовской Аравии 1974 года рождения. Об этом сообщило издание Welt со ссылкой на источники из правоохранительных органов.

Мужчина арендовал легковую машину, на которой совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в центре города. Подозреваемый задержан.

Ранее стало известно, что момент наезда легковой машины в толпу людей в Магдебурге попал на камеры видеонаблюдения. Очевидцы отмечают, что автомобиль целенаправленно направлялся в сторону людей возле ратуши.

В региональном правительстве федеральной земли Саксония-Анхальт происшествие назвали терактом.