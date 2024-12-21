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Welt: теракт в Магдебурге совершил уроженец Саудовской Аравии

Мужчина арендовал автомобиль, на котором совершил наезд на людей на рождественской ярмарке в центре Магдебурга.
Таисия Кваша 2024-12-21 00:26:32
© Фото: @autochthonousx X.com

Наезд автомобиля в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге совершил уроженец Саудовской Аравии 1974 года рождения. Об этом сообщило издание Welt со ссылкой на источники из правоохранительных органов.

Мужчина арендовал легковую машину, на которой совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в центре города. Подозреваемый задержан.

Ранее стало известно, что момент наезда легковой машины в толпу людей в Магдебурге попал на камеры видеонаблюдения. Очевидцы отмечают, что автомобиль целенаправленно направлялся в сторону людей возле ратуши.

В региональном правительстве федеральной земли Саксония-Анхальт происшествие назвали терактом.

#в стране и мире #Автомобиль #Теракт #Германия #Магдебург #толпа #Рождественская ярмарка
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