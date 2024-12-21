Berliner Zeitung: террорист в Магдебурге оказался беглым работорговцем, которого не выдала ФРГ

Водителем, который врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, оказался антиисламистский активист из Саудовской Аравии. Его обвиняют в терроризме, а также в торговле людьми в его родной стране. По данным Berliner Zeitung, он скрывался на территории Германии, а власти ФРГ отказались выдать его Эр-Рияду.

Аль Абдулмохсен прибыл в Германию в 2006 году для изучения психиатрии. В европейской стране он подал заявку на получение убежища. На родине его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в Европу. В своем блоге в социальных сетях он высказывал антиисламские идеи, обвиняя Саудовскую Аравию в преступлениях. Он также критиковал Германию за исламизацию Европы.

Ранее автомобиль врезался в толпу на рождественском рынке в немецком Магдебурге. Очевидцы утверждают, что водитель целенаправленно ехал в группу людей рядом с ратушей. Он арендовал легковой автомобиль для совершения наезда на посетителей ярмарки. Подозреваемый, уроженец Саудовской Аравии 1974 года рождения, был задержан.