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Spiegel: в машине совершившего теракт в Магдебурге нашли завещание

В документе не было политических заявлений, все свои средства задержанный хотел оставить немецкому Красному Кресту.
Елизавета Кондрикова 2024-12-24 06:35:42
© Фото: IMAGO, Bernhard Herrmann Globallookpress

Водитель, который протаранил толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, оставил завещание, его нашли в арендованной машине преступника, пишет издание Spiegel. По данным СМИ, он собирался погибнуть на месте.

Сообщается, что в документе никаких политических заявлений не содержалось, все свои средства задержанный хотел оставить немецкому Красному Кресту.

В 2024 году нападавший писал в своем блоге в X, что намерен умереть в этом году. После он повторял подобное заявление несколько раз, но в личных сообщениях с другими пользователями соцсети, уточняет издание.

Напомним, смертельный наезд произошел в пятницу, 21 декабря, в результате погибли пятеро человек, еще более 200 получили ранения разной степени тяжести. Ранее сообщалось о четырех жертвах теракта.

Преступником оказался антиисламистский активист, который в 2006 году прибыл из Саудовской Аравии в Германию. На родине его разыскивали за терроризм и торговлю людьми, однако Берлин отказывался выдать его Эр-Рияду.

#Теракт #Саудовская Аравия #Германия #Магдебург #жертвы #Завещание
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