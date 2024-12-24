Spiegel: в машине совершившего теракт в Магдебурге нашли завещание

Водитель, который протаранил толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, оставил завещание, его нашли в арендованной машине преступника, пишет издание Spiegel. По данным СМИ, он собирался погибнуть на месте.

Сообщается, что в документе никаких политических заявлений не содержалось, все свои средства задержанный хотел оставить немецкому Красному Кресту.

В 2024 году нападавший писал в своем блоге в X, что намерен умереть в этом году. После он повторял подобное заявление несколько раз, но в личных сообщениях с другими пользователями соцсети, уточняет издание.

Напомним, смертельный наезд произошел в пятницу, 21 декабря, в результате погибли пятеро человек, еще более 200 получили ранения разной степени тяжести. Ранее сообщалось о четырех жертвах теракта.

Преступником оказался антиисламистский активист, который в 2006 году прибыл из Саудовской Аравии в Германию. На родине его разыскивали за терроризм и торговлю людьми, однако Берлин отказывался выдать его Эр-Рияду.