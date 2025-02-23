Путин наградил победившего в рукопашном бою якутского штурмовика

Якутский штурмовик Андрей Григорьев, который победил всушника в рукопашном бою, получил из рук президента России Владимира Путина медаль «Золотая Звезда». Церемония награждения прошла в Кремле.

Боец с позывным Тута прославился после того, как в интернете распространились страшные кадры схватки, в которой он с ножом одолел противника.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал указ о присвоении ефрейтору Григорьеву звания Героя России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что есть определенный порядок, который позволяет сделать это максимально быстро.

Штурмовик рассказывал, что в начале рукопашной схватки было ясно, что из нее живым выйдет только один. На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который попросил россиянина оставить его и «дать уйти спокойно».