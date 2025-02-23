МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин наградил победившего в рукопашном бою якутского штурмовика

Боец с позывным Тута прославился после того, как в интернете распространились страшные кадры схватки
Владимир Рубанов 2025-02-23 13:02:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Якутский штурмовик Андрей Григорьев, который победил всушника в рукопашном бою, получил из рук президента России Владимира Путина медаль «Золотая Звезда». Церемония награждения прошла в Кремле.

Боец с позывным Тута прославился после того, как в интернете распространились страшные кадры схватки, в которой он с ножом одолел противника.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал указ о присвоении ефрейтору Григорьеву звания Героя России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что есть определенный порядок, который позволяет сделать это максимально быстро.

Штурмовик рассказывал, что в начале рукопашной схватки было ясно, что из нее живым выйдет только один. На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который попросил россиянина оставить его и «дать уйти спокойно».

#в стране и мире #награждение #Кремль #Герой России #золотая звезда #рукопашная схватка #якутия #СВО #Андрей Григорьев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 