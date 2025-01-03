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Штурмовик из Якутии рассказал про рукопашную с боевиком ВСУ

Несмотря на то, что украинец убил его друга, россиянин позволил противнику спокойно умереть.
Глеб Владовский 2025-01-03 19:00:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Когда началась рукопашная между штурмовиком ВС РФ и боевиком ВСУ, было понятно, что из нее живым выйдет только один. Об этом рассказал в беседе с RT военнослужащий из Якутии Андрей Григорьев.

«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», - цитирует слова собеседника телеканал.

Штурмовик также рассказал, что боевик, с которым он вступил в рукопашную, убил его друга в ходе боевых действий.

Напомним, что в сети распространилось видео с камеры украинского военного, который вступил в ближний бой с российским бойцом. На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который попросил россиянина оставить его и «дать уйти спокойно». Якут выполнил его просьбу и ушел.

#в стране и мире #ВС РФ #штурмовик #ВСУ #якутия
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