Бойцу из Якутии присвоили звание Героя России и подарили нож

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, на малой родине Андрею подарили национальный нож, сообщил глава республики Айсен Николаев. Военнослужащий рассказал, что всегда использовал свой якутский нож во время службы на СВО. Потом это холодное оружие осталось у товарищей в его подразделении.

Боец с позывным Тута стал известным после того, как в рукопашной схватке победил противника из ВСУ. Видео этого боя широко обсуждалось в интернете.

По словам Андрея, он несколько дней был в тылу противника, уничтожил несколько солдат, бронетехнику и взорвал склад боеприпасов, а потом выбрался к своим.

Ранее Тута рассказал, что в начале рукопашной схватки каждый из противников знал, что один должен в любом случае умереть. По словам штурмовика, этот боевик убил его друга в ходе боевых действий.

На последних кадрах противник из ВСУ попросил россиянина оставить его и «дать уйти спокойно». Андрей выполнил его просьбу и ушел.