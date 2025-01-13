Песков объяснил быстроту присвоения Героя России бойцу из Якутии

Существует определенный порядок, позволивший максимально быстро организовать присвоение звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии. Об этом сегодня в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть определенный порядок. Он был представлен к награде, и президент принял такое решение», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему в рукопашном бою украинского боевика. А на малой родине за проявленное мужество бойцу вручили именной нож.

Военнослужащий с позывным Тута стал известным после того, как видео его схватки появилось в Интернете. На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который попросил россиянина оставить его и «дать уйти спокойно».