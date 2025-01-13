МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков объяснил быстроту присвоения Героя России бойцу из Якутии

Пресс-секретарь президента отметил, что существует определенный порядок.
Сергей Лебедев 2025-01-13 14:28:21
© Фото: aisen_nikolaev, Telegram

Существует определенный порядок, позволивший максимально быстро организовать присвоение звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии. Об этом сегодня в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть определенный порядок. Он был представлен к награде, и президент принял такое решение», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему в рукопашном бою украинского боевика. А на малой родине за проявленное мужество бойцу вручили именной нож.

Военнослужащий с позывным Тута стал известным после того, как видео его схватки появилось в Интернете. На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который попросил россиянина оставить его и «дать уйти спокойно».

#в стране и мире #Кремль #Владимир Путин #Герой России #Дмитрий Песков #Президент #якутия #указ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 