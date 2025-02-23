Врач предположила, из-за чего у папы римского могла развиться пневмония

Недавно пресс-служба Ватикана сообщила, что у папы римского Франциска зафиксировали затяжной астматический респираторный приступ. До этого врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию, которая вызвала еще и анемию. О том, какие причины могли вызвать осложнения, в беседе со «Звездой» предположила врач-терапевт Ирина Ярцева.

По ее словам, респираторный вирус означает дыхательный. Острый дыхательный приступ был вызван бронхоспазмом: когда человеку сложно сделать вдох и до конца выдохнуть.

«Это именно астматический компонент. Но это просто симптом или синдром - они могут быть при различных типах заболеваний», - отметила специалист.

Однако анемия, которая тоже наблюдается у понтифика, не могла быть вызвана бронхоспазмом. По словам собеседницы телеканала, это связано с его другим заболеванием.

«Получается, у него есть еще проблемы со здоровьем, и они являются ведущими, тогда человек сильно ослаблен и легко заболевает», - предположила терапевт.

По мнению Ярцевой, у него может быть просто анемия хронических состояний, которая для пожилых людей очень опасна, так как фильтр эритроцитов снижается, из-за чего и возникают серьезные заболевания.

Напомним, что папу римского Франциска доставили в больницу Рима 14 февраля. Тогда врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Потом его здоровье резко ухудшилось, стала развиваться анемия. На данный момент понтифик находится в критическом состоянии.

По последним данным, Франциск после респираторного приступа провел ночь в больнице спокойно. Об этом сообщила Служба печати Святого престола.