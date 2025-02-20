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Состояние папы римского ухудшилось на фоне выявленной пневмонии

Врачи не спешат говорить о скором выздоровлении главы католической церкви.
Ирина Егорова 2025-02-20 03:55:21
© Фото: VATICAN MEDIA, Keystone Press Agency, Globallookpress

Состояние здоровья папы римского Франциска ухудшается на фоне выявленной у него двусторонней пневмонии, сообщает RT.

Врачи не спешат говорить о скором выздоровлении главы католической церкви, напротив, их опасения по поводу его здоровья растут.

«Клиническая картина остается "сложной". Папа страдает от инфекции, вызванной различными патогенами, что в целом затрудняет лечение»,  - пишет Blick.

Ранее сообщалось, что 88-летний Франциск был госпитализирован в римскую больницу с бронхитом 14 февраля. До этого он болел три недели, но не отменял запланированных встреч и мероприятий. Позже его госпитализировали в римскую больницу, где ему провели компьютерную томографию. Снимок подтвердил двустороннюю пневмонию. Болезнь понтифика также привела к бронхиальной астме.

Отмечалось, что папа римский находится в хорошем расположении духа. Он просит молиться о своем здоровье и благодарит всех молящихся за его выздоровление.

#Папа Римский Франциск #болезнь #Состояние здоровья #пневмония
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