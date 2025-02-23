МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении сделки по Газе

Представитель движения призвал оказать давление на Израиль для корректного выполнения условий соглашения и освобождения заключенных «без задержек».
Ирина Егорова 2025-02-23 00:50:22
© Фото: Omar Ashtawy ApaimagesKeystone Press Agency, Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне задержки в вопросе освобождения палестинских заключенных. Об этом сообщил представитель движения Абдель Латиф аль-Кануа. Он призвал оказать давление на Израиль для корректного выполнения условий соглашения и освобождения заключенных «без задержек».

 «То, что Израиль до сих пор не выполнил свои обязательства по освобождению наших заключенных, является грубым нарушением соглашения», — написать аль-Кануа в Telegram-канале ХАМАС.

Израильская сторона заявила, что якобы «внесла коррективы в список подлежащих освобождению заключенных» касаемо 50 человек.

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово «одним махом» освободить всех израильских заложников ради постоянного перемирия и прекращения огня. 

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС освободило еще трех израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. 

Напомним, 19 января, в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня, он продлится 42 дня.  Это произошло после того, как Тель-Авив получил от ХАМАС список заложников, которые будут освобождены. Сделка стала возможной при участии посредников из Катара, Египта и США. В рамках договоренностей ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника. Известно, что Тель-Авив в рамках сделки освободит более 1 890 палестинских заключенных.

#Израиль #Заключенные #ХАМАС #обвинения #обмен #прекращения огня
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 