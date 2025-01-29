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ХАМАС освободит еще трех заложников 30 января

Палестинское движение освободит пленных Арбель Йехуд, Агам Бергер и Гади Мозес в рамках соглашения о прекращении огня.
Игнат Далакян 2025-01-29 19:57:39
© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС освободит в четверг еще троих заложников. Об этом заявили в бригаде «Аль-Кассам», которое является военным крылом движения.

«В рамках соглашения по обмену пленными бригады "Аль-Кассам" решили освободить в четверг, 30 января, следующих сионистских пленных: Арбель Йехуд, Агам Бергер и Гади Мозес», - приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что более 300 тысяч палестинцев вернулись на север сектора Газа 27 января. Беженцы шли из южных и центральных частей региона на север.

Напомним, договор о прекращении огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. Сделка стала возможной при участии посредниками из Катара, Египта и США. В рамках договоренностей ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #заложники
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