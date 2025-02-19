ХАМАС заявило о готовности освободить сразу всех израильских заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово «одним махом» освободить всех израильских заложников ради постоянного перемирия и прекращения огня. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в ХАМАС заявили, что в предстоящий четверг, 20 февраля, они отдадут тела четырех пленников, а освободят шестерых в субботу.

Отмечается, что переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе запланированы на текущей неделе.

Ранее палестинское движение заявляло о еще одной готовности – передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации. ХАМАС согласилось к передаче после давления со стороны Египта после переговоров в Каире.