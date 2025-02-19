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ХАМАС заявило о готовности освободить сразу всех израильских заложников

Такое решение палестинское движение приняло ради постоянного перемирия и прекращения огня.
Виктория Бокий 2025-02-19 07:01:36
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово «одним махом» освободить всех израильских заложников ради постоянного перемирия и прекращения огня. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в ХАМАС заявили, что в предстоящий четверг, 20 февраля, они отдадут тела четырех пленников, а освободят шестерых в субботу.

Отмечается, что переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе запланированы на текущей неделе.

Ранее палестинское движение заявляло о еще одной готовности – передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации. ХАМАС согласилось к передаче после давления со стороны Египта после переговоров в Каире.

#Израиль #сектор Газа #палестина #ХАМАС #заложники
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