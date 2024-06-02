Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС заключить сделку по Газе

Египет, Катар и США в качестве посредников в палестино-израильских переговорах призвали ХАМАС и Тель-Авив согласиться на условия перемирия, озвученные ранее президентом США Джо Байденом, и заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Соответствующее заявление появилось на странице МИД Египта в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России».

По мнению посредников, представленные условия для прекращения огня включают требования обеих сторон. Заключив соглашение, страны смогу закончить страдания мирных жителей палестинского анклава, израильских заложников и их семей, говорится в совместном заявлении.

Напомним, в пятницу Байден представил план прекращения огня в Газе, который предлагает вывод израильской армии с территории анклава, освобождение заложников и арестованных палестинцев в Израиле, бессрочное прекращение огня в регионе и реконструкцию сектора Газы.

В ХАМАС положительно оценили предложение Байдена и согласились рассмотреть любые варианты по претворению плана в жизнь.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.