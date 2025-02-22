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Рябков назвал приоритеты в диалоге между Россией и США

Одним из ключевых вопросов остается возвращение шести объектов российской дипломатической недвижимости в США.
Владимир Рубанов 2025-02-22 09:18:37
© Фото: Yin Bogu Xinhua, Global Look Press

Возвращение России шести объектов дипломатической недвижимости в США остается одним из ключевых вопросов для Москвы в диалоге с Вашингтоном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

Эти объекты незаконно арестованы США. Дипломат подчеркнул, что доступ к ним России блокируют в нарушение Венской конвенции. Их дипломатический иммунитет американская сторона игнорирует.

Вопрос поднимался на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля. Встречу возглавляли с российской стороны глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской - госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По словам Лаврова, стороны договорились устранить ограничения в работе посольств, создать рабочие группы для урегулирования кризиса на Украине и расширить сотрудничество в сферах взаимного интереса. Готовится встреча глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа.

Конфликт вокруг дипсобственности тянется с 2016 года, когда администрация Барака Обамы ввела санкции против России, обвинив ее во вмешательстве в выборы. Тогда США закрыли два жилых комплекса РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке и выслали 35 дипломатов.

В 2017 году Вашингтон потребовал закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредств, что в Москве назвали «рейдерским захватом». На сегодняшний день судьба шести объектов остается неурегулированной, и Россия намерена добиваться их возвращения.

#сша #Барак Обама #переговоры #арест #Сан-Франциско #Посольство России #дипломатическая миссия #торговое представительство #дипломатическая собственность
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