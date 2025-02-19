Путин: из-за выдворений дипломатов в посольствах РФ и США останутся только уборщицы

Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и Москвы не приведет ни к чему хорошему. Об этом сегодня заявил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что РФ и США договорились восстановить работу диппредставительств в нормальном режиме.

«Если так дело (выдворение. - Прим. ред.) дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы», - сказал глава государства.

Напомним, накануне в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. Переговоры длились около пяти часов. В ходе них стороны в том числе договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для продолжения двусторонних контактов потребуется активная работа дипломатических представительств.