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Путин: из-за выдворений дипломатов в посольствах РФ и США останутся только уборщицы

Президент отметил, что страны договорились восстановить работу диппредставительств в нормальном режиме.
Сергей Лебедев 2025-02-19 17:22:44
© Фото: Yin Bogu, Xinhua, Globallookpress © Видео: Пресс-служба президента РФ

Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и Москвы не приведет ни к чему хорошему. Об этом сегодня заявил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что РФ и США договорились восстановить работу диппредставительств в нормальном режиме.

«Если так дело (выдворение. - Прим. ред.) дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы», - сказал глава государства. 

Напомним, накануне в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. Переговоры длились около пяти часов. В ходе них стороны в том числе договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для продолжения двусторонних контактов потребуется активная работа дипломатических представительств. 

#Россия #сша #Владимир Путин #Президент #глава государства #посольства
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