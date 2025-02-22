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Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа

Одним из ключевых этапов этой работы он назвал переговоры в Эр-Рияде.
Владимир Рубанов 2025-02-22 07:12:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России и США идет подготовка к встрече лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа, но для ее организации нужна серьезная работа. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Одним из ключевых этапов этой подготовки он назвал переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, прошедшие 18 февраля.

По словам дипломата, вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и найти возможности урегулирования «наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них».

Встреча высокого уровня между представителями России и США длилась четыре с половиной часа. Российскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Главной целью переговоров стало движение к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, а также оценка возможности урегулирования на Украине.

По итогам встречи стороны договорились работать над восстановлением полноценного двустороннего сотрудничества, снять ограничения в деятельности посольств и запустить процесс мирного разрешения украинского кризиса.

Президент России Владимир Путин отметил результативность диалога в Эр-Рияде. Американский лидер Дональд Трамп также высоко оценил итоги встречи.

#Украина #сша #Саудовская Аравия #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #Эр-Рияд #урегулирование
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