В США назвали имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета

Пентагон опубликовал имя третьего члена экипажа, погибшего при столкновении вертолета с самолетом в небе над Вашингтоном 30 января. Им оказалась капитан Ребекка Лобах из Северной Каролины.

«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Как пишет Пентагон, у нее не было опыта развертывания в боевых условиях, но она получила некоторые награды, в том числе медали «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне».

Имена двух других членов экипажа вертолета опубликовали ранее, это были 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из Джорджии и 39-летний Эндрю Ллойд Ивс из Мэриленда. Имя же Ребекки Лобак сначала сохранили в тайне по требованию семьи.

Военный вертолет Black Hawk, где они находились, во время тренировочного полета столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700. На борту самолета находилось 60 пассажиров, в том числе граждане РФ, и четыре члена экипажа. Никто из них не выжил. Среди погибших оказались российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.