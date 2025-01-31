В США не раскрыли имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета

Министерство обороны США опубликовало имена двух членов экипажа военного вертолета, разбившегося в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном. Имя третьего осталось в тайне по требованию семьи.

«По требованию семьи имя третьего солдата в настоящее время не будет разглашаться», - сообщили в ведомстве.

Другие два члена экипажа - 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из Джорджии и 39-летний Эндрю Ллойд Ивс из Мэриленда. О'Хара считается погибшим, а вот останки Ивса до сих пор не нашли.

Напомним, военный вертолет Black Hawk во время тренировочного полета столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700. Инцидент произошел 30 января. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Позже стало известно, что за сутки до катастрофы вертолет помешал посадке другого самолета. Газета Washington Post сообщила об этом, ссылаясь на аудиозаписи переговоров диспетчеров.