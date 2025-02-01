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Госдеп США подтвердил гибель в авиакатастрофе трех выходцев из РФ

Наумов, Шишкова и Волянская постоянно проживали в США и работали там тренерами в клубах по фигурному катанию.
Дарина Криц 2025-02-01 03:03:39
© Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Keystone Press Agency Globallookpress

Трое спортсменов-фигуристов родом из России - Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская - погибли в авиакатастрофе в американской столице. Эту информацию официальное подтвердил Госдепартамент США, которую опубликовало посольство России в этой стране.

«Были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская. Они постоянно проживали в США и работали в качестве тренеров в американских клубах по фигурному катанию», - сообщила пресс-служба российского посольства.

Вечером 29 января (30 января по московском времени) в небе над Вашингтоном столкнулись военный вертолет UH-60 Black Hawk и самолет гражданской авиации Bombardier CRJ700 недалеко от аэропорта. По данным СМИ, погибли все 67 человек, находившихся на обоих бортах.

Как сообщалось 30 января, в разбившемся в США самолете находились фигуристы Шишкова и Наумов, на тот момент сведения о выживших не поступали. Затем стало известно об обнаружении тела Шишковой.

 

#в стране и мире #сша #Вашингтон #Госдеп США #авиакатастрофа #Посольство РФ
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