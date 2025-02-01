Госдеп США подтвердил гибель в авиакатастрофе трех выходцев из РФ

Трое спортсменов-фигуристов родом из России - Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская - погибли в авиакатастрофе в американской столице. Эту информацию официальное подтвердил Госдепартамент США, которую опубликовало посольство России в этой стране.

«Были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская. Они постоянно проживали в США и работали в качестве тренеров в американских клубах по фигурному катанию», - сообщила пресс-служба российского посольства.

Вечером 29 января (30 января по московском времени) в небе над Вашингтоном столкнулись военный вертолет UH-60 Black Hawk и самолет гражданской авиации Bombardier CRJ700 недалеко от аэропорта. По данным СМИ, погибли все 67 человек, находившихся на обоих бортах.

Как сообщалось 30 января, в разбившемся в США самолете находились фигуристы Шишкова и Наумов, на тот момент сведения о выживших не поступали. Затем стало известно об обнаружении тела Шишковой.