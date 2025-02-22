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США могут ограничить доступ Украины к Starlink из-за сделки по ископаемым

Система Starlink обеспечивает важную связь с Интернетом для Украины, в том числе для работы беспилотников ВСУ
Ирина Егорова 2025-02-22 05:11:00
© Фото: Christoph Soederdpa, Globallookpress

Власти США подняли вопрос о возможности прекращения или иных ограничений Украины к системе спутникового интернета Starlink из-за проблем со сделкой по полезным ископаемым, сообщает Reuters.

Таким образом, США хочет оказать давление на Киев в целях заключения сделки по минералам. Уточняется, что украинские военные сильно зависят от Starlink - система обеспечивает работу беспилотников ВСУ. Поэтому, ограничение доступа к интернет-услугам может сказаться на боеспособности украинской армии.

«Потеря Starlink станет огромным ударом и изменит правила игры», - говорится в публикации.

Отмечается, что этот вопрос поднимался после того, как Зеленский отклонил предложение министра финансов США Скотта Бессента, а также тема обсуждалась во время встречи спецпредставителя США по Украине Кейта Келлогга с Зеленским.

Напомним, что впервые идею об использовании ресурсов на территории Украины Зеленский выдвинул Джо Байдену, когда представлял свой «план победы». Далее Трамп предложил Зеленскому заключить соглашение в качестве способа «возместить США миллиарды долларов» за поддержку, которые Вашингтон предоставлял Киеву с начала специальной военной операции. Ее объем был оценен в $500 млрд. Киев в ответ рассчитывал на гарантии безопасности от США или так называемое неядерное стратегическое сдерживание.

Зеленский отклонил предложение США, согласно которому Вашингтон и американские компании получили бы 50% важнейших полезных ископаемых Украины. С того момента между президентами США и Украины возникла некая напряженность - Трамп раскритиковал Зеленского, назвав его «диктатором без выборов», а Зеленский заявил, что Трамп попал в ловушку дезинформации.

По последней информации, Вашингтоном и Киев смогут подписать соглашение об использовании полезных ископаемых 22 февраля. 

#Украина #сша #starlink #сделка #ограничение #полезные ископаемые #доступ
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