США и Украина могут подписать соглашение об использовании полезных ископаемых в субботу, 22 февраля. Это должно помочь сторонам преодолеть некую напряженность в отношениях между главой Белого дома Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет газета The Wall Street Journal.

Речь о доступе американских компаний к добычи редкоземельных металлов на территории Украины на общую сумму $500 млрд. Таким образом Трамп намерен вернуть выделенные на поддержку киевского режима деньги.

Вашингтон предлагал Киеву финансирование в обмен на 50% прав на полезные ископаемые, однако, как утверждает Трамп, украинские власти сорвали договоренности.

Кроме того, американский лидер раскритиковал поведение Зеленского во время визита Скотта Бессента в Киев. Министр финансов приехал подписывать документы, но Зеленский его не принял, потому что «спал и был недоступен».

Ранее потенциальную сделку по продаже американцам украинских редкоземов оценил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его мнению, имеющихся на Украине ископаемых недостаточно для погашения долга перед Вашингтоном.

Кроме того, американское правительство, сидящее в Киеве, могло предоставлять Дональду Трампу ложную информацию по запасам полезных ископаемых. Это связано с тем, что весь аппарат консульства США против новой администрации, уверен Азаров.