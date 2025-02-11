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Эксперт РАН: Зеленский пытается продать США «кота в мешке» за $500 млрд

Основные месторождения редкоземельных металлов Украины остались в ЛНР, ДНР и Запорожье, отметил специалист.
Игнат Далакян 2025-02-11 16:25:11
© Фото: Офис президента Украины, YouТube © Видео: ТРК «Звезда»

Огромный ресурсный потенциал Украины уже давно распродан. А глава киевского режима Владимир Зеленский пытается продать США «кота в мешке» за 500 миллиардов долларов вместо редкоземельных металлов. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

«Например, три американские компании владеют основными аграрными площадями Украины, одно из главных месторождений лития принадлежит Порошенко. Основные месторождения остались сейчас в ЛНР, ДНР и Запорожье», - сказал эксперт.

Никакие залежи ресурсов на Украине не разрабатываются в таком объеме, чтобы говорить о подобных суммах денег, заключил Тишков.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Украина согласилась передать Соединенным Штатам редкоземельные металлы на 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь. А Зеленский в интервью Reuters показал карту с полезными ископаемыми и заявил, что согласен на «сделку» с Америкой.

#Украина #продажа #наш эксклюзив #редкоземельные металлы
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