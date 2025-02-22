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Решетников: возвращение иностранных брендов будет на других условиях

Глава МЭР уточнил, что изменятся требования к западным компаниям по локализации, инвестициям и технологиям.
Владимир Рубанов 2025-02-22 13:43:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Решения о возвращении западных компаний на российский рынок будут приниматься с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время визита в Мьянму, передает РИА Новости.

По словам министра, уход ряда иностранных компаний после начала спецоперации на Украине открыл возможности для российских предпринимателей и фирм из дружественных стран. Они успешно заняли освободившиеся ниши благодаря мерам господдержки.

«Бизнес серьезно инвестировал в эти направления, и мы хотим, чтобы эти вложения окупились», - подчеркнул Решетников.

При этом он отметил важность сохранения конкуренции и разнообразия на рынке для сдерживания цен.

Решетников уточнил, что требования к западным компаниям по локализации, инвестициям и технологиям «будут иными».

Тема возвращения иностранных брендов активизировалась после звонка президента США Дональда Трампа Владимиру Путину 12 февраля и старта переговоров между странами.

В частности, Союз торговых центров предложил компаниям Uniqlo, Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius) и H&M рассмотреть возможность возобновить работу в России.

Владимир Путин допустил возвращение компаний при сохранении преимуществ для российских производителей.

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявил, что Россия будет допускать на рынок только те иностранные компании, в которых сама заинтересована.

#Экономика #возвращение #бизнес #минэкономразвития #Максим Решетников #иностранные компании #уход из России
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