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В Союзе торговых центров предупредили иностранные бренды о конкуренции

Зарубежные компании были бы полезны в России инвестициями и дополнительной конкуренцией, заявили в СТЦ.
Владимир Рубанов 2025-02-17 12:08:51
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Иностранные бренды одежды при их возвращении в Россию ждет жесткая конкуренция, заявил «Звезде» вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. Эта организация предложила компаниям Uniqlo, Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius) и H&M рассмотреть возможность возвращения в Россию.

Эта инициатива связана с тем, что на российском рынке есть необходимость в конкуренции, несмотря на то что значительно выросли российские бренды, рассказал Люлин.

«И во-вторых, возврат иностранных брендов - это инвестиции в российскую торговлю, в торговую недвижимость, которая сейчас переживает не самые простые времена, с учетом того, что есть конкуренция со стороны онлайна и увеличение налогового бремени», - сказал он.

Пока нет ясности, на каких условиях будут возвращаться иностранные компании, отметил вице-президент СТЦ.

«Сейчас сильные российские бренды, во многих ТЦ отсутствуют свободные площади, то есть это будет достаточно жесткая конкуренция. Я думаю, необходимо будет вносить некие инвестиции, и я думаю, это будет связано с некой платой за вход на рынок обратно», - считает Люлин.

По его словам, ответа на это обращение пока не было, но прошло еще очень мало времени.

«Мы рассчитываем, что некоторые из них ответят. Есть вероятность, что вернется Inditex, есть некоторая вероятность, что вернется Uniqlo, и наименьшая вероятность, что вернется H&M. Насчет возвращения IKEA я не питаю никаких иллюзий - маловероятно, что это случится», - сказал вице-президент СТЦ.

Все эти компании прекратили работать в России в 2022-2023 годах. Ранее некоторые СМИ сообщили, что бренд Uniqlo планирует вернуться в РФ.

#возвращение #одежда #торговля #наш эксклюзив #Импорт #торговые центры #иностранные бренды
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