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Путин: нужно не утратить потенциал при возвращении иностранных компаний

Президент отметил, что необходимо обеспечить преимущества отечественным производителям.
Сергей Лебедев 2025-02-21 17:42:32
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В случае возвращения иностранных компаний в Россию необходимо обеспечить преимущества отечественным производителям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, сделать это нужно тонко и аккуратно, а также так, чтобы не утратить потенциал.

«Нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей», - отметил глава государства.

Напомним, ранее появилась информация, что многие иностранные бренды рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этом якобы подумывают западные производители электроники, автомобилей и одежды.

Вчера министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в РФ не ждут «с распростертыми объятиями» зарубежные компании, которые ушли после начала специальной операции.

#Россия #возвращение #РФ #санкции #Владимир Путин #Президент #бизнес #иностранные компании
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