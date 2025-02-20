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Мантуров рассказал, какие иностранные компании могут вернуться в РФ

Россия допустит на свой рынок только тех, в ком сама заинтересована.
Сергей Лебедев 2025-02-20 19:14:05
© Фото: MIT Russia via Globallookpress.com

Россия будет допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых сама заинтересована. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

«Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы», - цитирует его слова ТАСС.

Также, по словам Дениса Мантурова, в важнейших для технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет отдается отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что во втором квартале этого года некоторые американские компании могут вернуться на рынок РФ. Однако, по его словам, это будет сложно, потому что многие ниши уже заняты.

Напомним, на этой неделе появилась информация, что в Россию планируют вернуться западные производители одежды и автомобилей. Об их планах стало известно после переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде.

В свою очередь министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в России не ждут «с распростертыми объятиями» ушедший зарубежный автопром.

#Россия #возвращение #РФ #денис мантуров #бизнес #иностранные компании
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