В Калифорнии запросили 40 млрд на восстановление штата после пожара

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом просит у властей США 40 млрд долларов, чтобы восстановить штат после масштабных пожаров. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на соответствующее письмо в американский конгресс.

«Гэвин Ньюсом просит конгресс выделить около 40 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий», - говорится в сообщении.

Губернатор Калифорнии считает, что для полноценной оценки воздействия пожаров на экономику штата потребуются годы.

Напомним, что в начале января этого года в американском штате Калифорния полыхали масштабные лесные пожары. В связи с этим экс-президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия на территории штата. Из-за пожаров особняки многих голливудских звезд сгорели. Так, дома потеряли телеведущая Пэрис Хилтон, актриса Анна Фэрис, актер Юджин Леви, Энтони Хопкинс, Бен Аффлек и другие селебрити.

В это же время, когда огонь уничтожал все на своем пути, губернатор Калифорнии начал разбираться, почему не хватает воды в пожарных гидрантах и почему водохранилище пустое.