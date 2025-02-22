МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Калифорнии запросили 40 млрд на восстановление штата после пожара

В штате считают, что для точной оценки воздействия пожаров на экономику Калифорнии потребуются годы.
Виктория Бокий 2025-02-22 10:24:59
© Фото: Ringo Chiu Keystone Press Agency Globallookpress

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом просит у властей США 40 млрд долларов, чтобы восстановить штат после масштабных пожаров. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на соответствующее письмо в американский конгресс.

«Гэвин Ньюсом просит конгресс выделить около 40 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий», - говорится в сообщении.

Губернатор Калифорнии считает, что для полноценной оценки воздействия пожаров на экономику штата потребуются годы.

Напомним, что в начале января этого года в американском штате Калифорния полыхали масштабные лесные пожары. В связи с этим экс-президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия на территории штата. Из-за пожаров особняки многих голливудских звезд сгорели. Так, дома потеряли телеведущая Пэрис Хилтон, актриса Анна Фэрис, актер Юджин Леви, Энтони Хопкинс, Бен Аффлек и другие селебрити.

В это же время, когда огонь уничтожал все на своем пути, губернатор Калифорнии начал разбираться, почему не хватает воды в пожарных гидрантах и почему водохранилище пустое.

#пожар #сша #Калифорния #лесные пожары #гэвин ньюсом
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 