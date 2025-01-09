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Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии

Сейчас в регионе бушуют сразу пять пожаров, а сильный ветер осложняет их тушение.
Ирина Егорова 2025-01-09 07:02:22
© Фото: Ringo ChiuKeystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии на фоне сильнейших пожаров. Данная мера позволит помочь местным властям справиться с последствиями непогоды и буйства стихии.

Так, пострадавшие жители Лос-Анджелеса смогут рассчитывать на федеральную помощь.

«Люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса», – передает РИА Новости сообщение Белого дома.

Режим распространяется на округа Баттс, Генри, Джаспер, Мериуэзер, Ньютон, Сполдинг и Троуп.

Пожары в регионе назвали одними из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса. Сейчас в регионе зафиксировано пять мощных очагов возгорания, а сильный ветер и сухая погода осложняет их тушение. Уже погибли пять человек, десятки пострадали, ущерб от пламени оценили в более 50 миллиардов долларов.

#сша #Джо Байден #Калифорния #лос-анджелес #режим #пожары #стихия #масштабное бедствие
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