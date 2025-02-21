Рубио: РФ остается глобальной державой с влиянием в ключевых регионах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия сохраняет статус глобальной державы с влиянием в ключевых регионах мира, независимо от того, нравится ли это Вашингтону. Об этом он сказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж.

По его словам, США нужно уметь общаться с государством, обладающим наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия и вторым по величине, если не крупнейшим в мире стратегическим ядерным арсеналом.

Госсекретарь отметил, что при администрации Байдена США фактически потеряли контакт с Россией, чего не было даже в разгар холодной войны. Посольство в Москве едва функционирует, добавил он.

«В конце концов, мы должны поддерживать отношения с Россией независимо от того, нравится нам все, что они делают, или нет», - сказал Рубио.

По его словам, США должны наладить дипломатические каналы, чтобы «проверить намерения России по Украине».

Глава Госдепартамента отметил, что недавняя встреча представителей США и России в Эр-Рияде не касалась территориальных вопросов по Украине или снятия антироссийских санкций. У переговоров была другая цель, дискуссии пока не дошли до этой стадии, подчеркнул он.

Госсекретарь также прокомментировал возможную встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Она должна быть практической и предметной, и ее проведение зависит от прогресса по украинскому урегулированию, отметил Рубио.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до конца февраля, но может пройти и позже. Он добавил, что во время переговоров в Эр-Рияде шла речь о реанимации, а потом реставрации двусторонних отношений.

Владимир Путин ранее заявил, что постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и Москвы не приведет ни к чему хорошему. Он отметил, что РФ и США договорились восстановить работу диппредставительств в нормальном режиме.

После телефонного разговора 12 февраля российский и американский лидеры дали своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к встрече на высшем уровне.