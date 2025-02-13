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Песков: поручения лидеров РФ и США активировали «машину» помощников

Помощникам лидеров РФ и США и ведомствам уже поручено работать над подготовкой предстоящих контактов на рабочем и на высшем уровне.
Марина Крижановская 2025-02-13 20:59:35
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Состоявшийся 12 февраля телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже получил свое развитие, что выразилось в активизации работы целых ведомств, помощников и других лиц. Все они уже вовлечены в подготовку американо-российских контактов. Об этом рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень важное достижение этого разговора, которое получило свое развитие в виде тех поручений, которые дали президенты по итогам беседы, что уже привело в движение "машину" помощников, ведомств и так далее, которые уже поэтапно сейчас будут вступать в диалог и заниматься подготовкой следующих контактов и на рабочем уровне, и на высшем уровне», - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Путин и Трамп констатировали, что российско-американским отношениям за время президентства Джо Байдена был нанесен серьезный урон. И нынешнее состояние этих отношений не отвечает интересам ни США, ни России.

Напомним, сегодня Дмитрий Песков сообщил Первому канале, что Украина так или иначе будет участвовать в переговорах. Также будет двусторонний российско-американский трек. При этом столица Саудовской Аравии - Эр-Рияд - фигурировала как возможное место встречи, указал Песков.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков #помощник президента #личные помощники
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