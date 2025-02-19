Песков: переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Однако точные даты еще не определены. Есть вероятность, что встреча лидеров РФ и США пройдет позже, добавил представитель Кремля.

По его словам, переговоры с Вашингтоном рассматриваются как важный шаг для урегулирования ситуации на Украине.

«Проявлена должная политическая воля с обеих сторон - я имею в виду в данном случае Россию и США», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Несмотря на начало диалога, преждевременно делать выводы о восстановлении отношений между РФ и США, сказал Песков. В то же время он отметил деловой настрой сторон.

Основной акцент во время встречи в Эр-Рияде был сделан на отношениях между двумя странами, подтвердил представитель Кремля.

«Сейчас, собственно, о чем шла речь - это тема, связанная с реанимацией, а потом реставрацией двусторонних отношений», - отметил пресс-секретарь президента.

Москва ждет, когда США назовут своего представителя для переговоров по украинскому кризису, после чего Путин выберет своего переговорщика, сказал Песков.