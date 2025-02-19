Песков: переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Однако точные даты еще не определены. Есть вероятность, что встреча лидеров РФ и США пройдет позже, добавил представитель Кремля.
По его словам, переговоры с Вашингтоном рассматриваются как важный шаг для урегулирования ситуации на Украине.
«Проявлена должная политическая воля с обеих сторон - я имею в виду в данном случае Россию и США», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Несмотря на начало диалога, преждевременно делать выводы о восстановлении отношений между РФ и США, сказал Песков. В то же время он отметил деловой настрой сторон.
Основной акцент во время встречи в Эр-Рияде был сделан на отношениях между двумя странами, подтвердил представитель Кремля.
«Сейчас, собственно, о чем шла речь - это тема, связанная с реанимацией, а потом реставрацией двусторонних отношений», - отметил пресс-секретарь президента.
Москва ждет, когда США назовут своего представителя для переговоров по украинскому кризису, после чего Путин выберет своего переговорщика, сказал Песков.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»