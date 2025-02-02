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МИД России назвал ответственных за удар по интернату в Судже

Мария Захарова назвала удар по интернату в Судже «очередной варварской атакой киевского режима».
Никита Матосов 2025-02-02 13:52:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство иностранных дел России заявило, что ракетный удар, осуществленный Вооруженными силами Украины по интернату в Судже, является террористическим актом. Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой размещено на сайте ведомства.

Она указала, что за этим инцидентом стоят все, кто продолжает снабжать Киев оружием. В ведомстве подчеркнули, что все организаторы и исполнители этого нападения понесут ответственность по всей строгости закона.

«Вину за этот террористический акт несут все страны, накачивающие киевский режим военной помощью», - подчеркнула дипломат.

МИД призвал государства и международные организации осудить атаку на интернат в Судже.

«Мы призываем все ответственные правительства и международные структуры выступить с решительным осуждением этого омерзительного преступления, а также и публично дистанцироваться от киевских властей, которые совершают терракты», - сообщила представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ракетном ударе, нанесенном украинскими националистами по интернату в Судже. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн охарактеризовал этот акт как «нечеловеческое зверство». Следственный комитет России завел дело о теракте на командира бригады ВСУ, причастной к атаке по Судже.

#в стране и мире #Теракт #Мария Захарова #Курская область #МИД РФ #атака #интернат #Суджа
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