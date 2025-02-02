СК завел дело о теракте на командира бригады ВСУ, ударившей по Судже

Российские следователи после удара украинских националистов по интернату в городе Суджа в Курской области завели уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши. Оно возбуждено по статье за террористический акт. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве считают, что именно Ростислав Карпуша приказал своим подчиненным атаковать учреждение. В результате этого преступления погибли и пострадали мирные жители.

«Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников», - подчеркнули в Следкоме.

Напомним, жуткая трагедия произошла накануне поздно вечером. По данным Министерства обороны Российской Федерации, боевики специально устроили провокацию, чтобы отвлечь внимание общественности от своих зверств в Русском Поречном.

Сегодня временно исполняющий обязанности курского губернатора Александр Хинштейн отметил, что точное количество пострадавших в результате ракетного удара неизвестно.